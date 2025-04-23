Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı için İsviçre'ye geldi

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile oynayacağı maç için İsviçre'ye gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı için İsviçre'ye geldi
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23 Nisan 2025 21:57

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya'nın Salzburg takımı ile 25 Nisan Cuma günü yapacağı maç için İsviçre'ye geldi.

Trabzonspor kafilesi, THY'ye ait özel uçakla İsviçre'nin Cenevre Havalimanı'na ulaştı.

Buradan kamp yapacağı Nyon kentine hareket eden bordo-mavililer, turnuvadaki diğer takımlar AZ Alkmaar, Barcelona ve Salzburg ile aynı otelde kampa girdi.

Trabzonspor, 24 Nisan Perşembe günü sabah yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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