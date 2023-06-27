Trabzonspor transferi açıkladı!

Trabzonspor Panathinaikos'tan ayrılan Dimitrios Kourbelis'u kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trabzonspor transferi açıkladı!
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27 Haziran 2023 23:04
Son güncelleme 27 Haziran 2023 23:39
Trabzonspor Panathinaikos'tan ayrılan Dimitrios Kourbelis'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Başarılı orta saha kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyuruldu. 

Trabzonspor, 29 yaşındaki orta saha Dimitrios Kourbelis ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

ALACAĞI ÜCRET

Oyuncuya ilk sezon 950 bin euro verecek olan bordo mavililer ikinci sezon 1 milyon euro ödeyecek. Eğer opsiyon kullanılırsa Kourbelis'in maaşı 1.1 milyon euroya çıkacak.

"BİZE HER YER TRABZON"

Oyuncunun açıklamalarına yer verilen videoda Kourbelis, "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Ailenize katıldığım için mutluyum. Elimden geleni yapmaya hazırım. Bize her yer Trabzon." açıklamasını yaptı. 

Yunan ekibi Panathinaikos'ta 6,5 yıl forma giyen Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesi sezon sonunda bitmişti. Geride bıraktığımız sezonda Yunan deviyle toplam 36 maça çıkan Kourbelis, 1 gol 2 asistlik katkı verdi.



 
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