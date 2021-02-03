Trabzonspor taraftarından Efecan'a: 'Elbet bir gün'

Ara transfer dönemi resmen sona ererken, Trabzonspor, Efecan Karaca'yı kadrosuna katabilmek için için son dakikaya kadar uğraş verdi.



Karadeniz gazetesinin haberine göre; 31 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavili yönetimle anlaştı ve Alanyaspor'dan ayrılmak için kulüp yönetiminden yardımcı olmalarını istedi. Efecan, idmana çıkmadı, Alanyaspor'dan alacağı olan 1 milyon TL'den vazgeçti. Ancak Akdeniz temsilcisinin yöneticileri bu transfere izin vermedi.



Efecan'ın Trabzonspor'a gelmek için bu denli özveride bulunması bordo-mavili taraftarları bir hayli duygulandırdı. 31 yaşındaki oyuncunun özverisine şapka çıkardıklarını dile getiren bordo-mavililer, "Sevenler elbet bir gün buluşur. Şimdi transferine izin verilmedi ama biz biliyoruz ki sen gelecek sezon yine Trabzonspor'un gündeminde olacaksın ve bu kutsal formayı giyeceksin" dediler.



