Trabzonspor taraftarından Efecan'a: "Elbet bir gün"

Efecan, Bordo-mavili formayı giyebilmek için 1 milyon TL alacağından vazgeçti. Transferine izin verilmediği için idmana çıkmadı. 31 yaşındaki oyuncunu bu özverisi taraftarların, "Çok istediğin bu formayı şimdi giyemedim ama bir sonraki sezon mutlaka giyeceksin" yorumlarına neden oldu.Trabzonspor taraftarından Efecan'a: "Elbet bir gün"

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor taraftarından Efecan'a: 'Elbet bir gün'
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03 Şubat 2021 12:33
Ara transfer dönemi resmen sona ererken, Trabzonspor, Efecan Karaca'yı kadrosuna katabilmek için için son dakikaya kadar uğraş verdi.

Karadeniz gazetesinin haberine göre; 31 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavili yönetimle anlaştı ve Alanyaspor'dan ayrılmak için kulüp yönetiminden yardımcı olmalarını istedi. Efecan, idmana çıkmadı, Alanyaspor'dan alacağı olan 1 milyon TL'den vazgeçti. Ancak Akdeniz temsilcisinin yöneticileri bu transfere izin vermedi.

Efecan'ın Trabzonspor'a gelmek için bu denli özveride bulunması bordo-mavili taraftarları bir hayli duygulandırdı. 31 yaşındaki oyuncunun özverisine şapka çıkardıklarını dile getiren bordo-mavililer, "Sevenler elbet bir gün buluşur. Şimdi transferine izin verilmedi ama biz biliyoruz ki sen gelecek sezon yine Trabzonspor'un gündeminde olacaksın ve bu kutsal formayı giyeceksin" dediler.



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