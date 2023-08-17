Trabzonspor Petkovic için gün sayıyor!

Trabzonspor'un haftalardır transfer etmeye çalıştığı Bruno Petkovic'te artık son viraja girildi...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor Petkovic için gün sayıyor!
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17 Ağustos 2023 13:43
Trabzonspor uzun süredir gündeminin ilk sırasında yer alan Bruno Petkovic'i kısa süre içinde kadrosuna katmayı hedefliyor.

Yıldız forvetin kulübü Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda dün AEK'ya 2-1 yenildi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Ağustos'ta Yunanistan'da. Hırvat kulübü, oyuncuyu bırakmak için eleme maçlarının bitmesini şart koşarken; Trabzonspor Petkovic ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

TRAŞINI OLDU GELİYOR

Oyucunun dün saç tıraşı fotoğrafını paylaşması 'Transfer için hazırlanıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.

Bjelica'nın transferdeki olmaz olmazlarından biri mayıs ayından bu yana Petkovic'ti. 51 yaşındaki teknik adam, eski öğrencisiyle Trabzon'da buluşmak için gün sayıyor.

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