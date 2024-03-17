Trabzonspor penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 43. dakikasında Trabzonspor penaltı bekledi.
Trabzonsporlu oyuncular, Thomas Meunier'in sağ çaprazdan Trezeguet'e atmak istediği pasa müdahale eden Fred'in topa kayarken ceza alanında elle oynadığı yönünde itirazlarda bulundu.
VAR'ı dinlediğini söyleyen Halil Umut Meler, görüşmesini tamamladıktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
Trabzonsporlu oyuncular, Thomas Meunier'in sağ çaprazdan Trezeguet'e atmak istediği pasa müdahale eden Fred'in topa kayarken ceza alanında elle oynadığı yönünde itirazlarda bulundu.
VAR'ı dinlediğini söyleyen Halil Umut Meler, görüşmesini tamamladıktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
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