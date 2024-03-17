Trabzonspor penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 43. dakikasında Trabzonspor penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2024 21:24
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 43. dakikasında Trabzonspor penaltı bekledi.

Trabzonsporlu oyuncular, Thomas Meunier'in sağ çaprazdan Trezeguet'e atmak istediği pasa müdahale eden Fred'in topa kayarken ceza alanında elle oynadığı yönünde itirazlarda bulundu.

VAR'ı dinlediğini söyleyen Halil Umut Meler, görüşmesini tamamladıktan sonra oyunun devam etmesini istedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery