Trabzonspor orta saha transferi için düğmeye bastı!

Trabzonspor, orta saha transferi için Hyun-Seok Hong ve Josh Brownhill'i değerlendiriyor

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor orta saha transferi için düğmeye bastı!
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26 Ağustos 2024 12:40
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 12:59
Yaz transferini oldukça hareketli geçiren ve 11. takviyesini Muhammed Cham ile yapan Trabzonspor'da, orta saha transferinin tamamlandığı konuşuluyordu. Fakat Karadeniz Ekibi merkeze ofansif özellikli bir isim daha almayı planlıyor. Gündemde 2 aday var; Hyun-Seok Hong ve Josh Bronwnhill...

Güney Koreli Hong konusunda kulübü Gent ile geçtiğimiz hafta 4.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan Trabzonspor, oyuncunun menajerinin sözleşmeye önce 6, sonra 8 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koydurmak istemesi üzerine rest çekmişti.

Kulüpler arasında hiçbir sıkıntı bulunmazken, Hong'un menajerinin Trabzonspor'un istediği şartlara gelmesi gerekiyor. Diğer yandan Burnley forması giyen Josh Brownhill ile yoğun temaslar sürüyor.

ENİS BARDHİ GÖNDERİLECEK

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun kulübüyle 1 yıl kontratı kaldı. Dolayısıyla Championship ekibi, kaptanını satmaya sıcak bakıyor. Bu sezon İngiltere'nin 2 numaralı liginde 3 maçta forma giyip, 2 gol atan Brownhill'in transferi için hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle pazarlıklar sürüyor. Bu 2 transferden birini gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor Yönetimi, kontenjanda yer açmak için Enis Bardhi'yi gönderecek.



 
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