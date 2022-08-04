Trabzonspor, maç için İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, karşılaşma için İstanbul'a gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, maç için İstanbul'a gitti
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04 Ağustos 2022 19:12
Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonun ilk haftasında 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, 24 futbolcusunu İstanbulspor kamp kadrosuna dahil etti.

Kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius.

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