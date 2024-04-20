Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Enis Destan, 58. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Kayserispor'un golü 87. dakikada Mehdi Bourabia'dan geldi.
KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI!
Bordo mavili takımda bu sezon 9. golünü kaydeden ve Pepe'nin golünde de pası veren Enis Destan, kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol hem de asist yaptı.
Ligde kalma mücadelesi veren Burak Yılmaz'ın takımı Kayserispor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Trabzonspor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.
ATEŞ HATTINDA KALDI
Bordo mavili takım bu sonuçla puanını 55'e çıkardı ve 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Kayserispor ise 37 puanla ateş hattında kalmayı sürdürdü.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Pendikspor ile oynayacak.
HAKEME GERİ PAS İTİRAZLARI
Maçta dakikalar 15'i gösterdiğinde Eren Elmalı, Cardoso'nun baskısı sonrası rakibinden önce topa dokunarak meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'a doğru gönderdi. Tecrübeli file bekçisi topu doğrudan eline aldı.
Kayserisporlu futbolcular Uğurcan Çakır'ın geri pas sonucunda topu eline aldığı yönünde itirazlarda bulunsa da hakem oyunu devam ettirdi.
ÖNCE PENALTI SONRA İPTAL
Kayserispor, 28. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahası içinde Bourabia ile Meunier arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
Trabzonsporlu futbolcular, bu karara tepki gösterdi. Hakem Çağdaş Altay, VAR'da görev yapan İspanyol hakem Pablo Gonzalez Fuertes'in uyarısı sonrası pozisyonu ekranda izlemeye gitti. Hakem Altay, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.
ENİS DESTAN GOLÜ HATIRLADI
Trabzonspor 24. dakikada Enis Destan'la golü buldu. Meunier'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen genç oyuncu, düzgün bir kafa vuruşu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. Destan ligde 5 maç sonra fileleri havalandırdı.
BARDHI'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Trabzonspor'da Enis Bardhi, maçın 52. dakikasında takımını 2-0 öne geçirdi. VAR'ın uyarısı sonrası hakem Çağdaş Altay, Visca'nın Cardoso'ya faul yaptığını tespit etti ve golü geçersiz saydı.
PEPE SAHNEYE ÇIKTI: 2-0
Trabzonspor'da Nicolas Pepe takımını 2-0 öne geçirdi. Maçın 58. dakikasında Uğurcan Çakır, uzun bir kale vuruşuyla topu rakip yarı alana gönderdi. Enis Destan, topu tek dokunuşla ceza sahasına hareketlenen Pepe'ye bıraktı. Onun karşı karşıya vuruşu ağlarla buluştu.
UĞURCAN ÇAKIR'DAN HATA
Kayserispor 87. dakikada farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin geri pasında topu alan Uğurcan Çakır, Bourabia'dan sıyrılmak isterken topu kaybetti. Hatayı affetmeyen Bourabia düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Morte'nin pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Shukurov'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.
24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Meunier'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Enis Destan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
28. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Meunier'in ceza sahasında Bourabia'ya müdahale sonrası maçın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Uyarı üzerine VAR'da pozisyonu izleyen hakem, pozisyonda faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.
37. dakikada Uğurcan Çakır'ın kale vuruşu ile sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bardhi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol kararı veren hakem Çağdaş Altay, gelen uyarı sonrası VAR'da pozisyonu izleyerek, pozisyon öncesi Visca'nın Cardoso'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.
58. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Uğurcan Çakır'ın kale vuruşunda Enis Destan'ın kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pepe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
64. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ceza sahası sağ kanadından yerden pasında, uygun durumdaki Fountas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
79. dakikada çalımlarla Trabzonspor ceza sahasına giren Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
87. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin geri pasında kaleci Uğurcan Çakır hata yaparak topu Bourabia'ya kaptırdı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-2
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios (Dk. 62 Attamah), Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Mane), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Shukurov (Dk. 46 Ramazan Civelek), Cardoso, Morte (Dk. 46 Nazon), Bahoken (Dk. 85 Talha Sarıarslan)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier (Dk. 86 Fernandez), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas (Dk. 70 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)
Goller: Dk. 24 Enis Destan, Dk. 58 Pepe (Trabzonspor), Dk. 87 Bourabia (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Berat Özdemir, Dk. 18 Eren Elmalı, Dk. 56 Mendy (Trabzonspor)
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Enis Destan, 58. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Kayserispor'un golü 87. dakikada Mehdi Bourabia'dan geldi.
KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI!
Bordo mavili takımda bu sezon 9. golünü kaydeden ve Pepe'nin golünde de pası veren Enis Destan, kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol hem de asist yaptı.
Ligde kalma mücadelesi veren Burak Yılmaz'ın takımı Kayserispor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Trabzonspor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.
ATEŞ HATTINDA KALDI
Bordo mavili takım bu sonuçla puanını 55'e çıkardı ve 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Kayserispor ise 37 puanla ateş hattında kalmayı sürdürdü.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Pendikspor ile oynayacak.
HAKEME GERİ PAS İTİRAZLARI
Maçta dakikalar 15'i gösterdiğinde Eren Elmalı, Cardoso'nun baskısı sonrası rakibinden önce topa dokunarak meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'a doğru gönderdi. Tecrübeli file bekçisi topu doğrudan eline aldı.
Kayserisporlu futbolcular Uğurcan Çakır'ın geri pas sonucunda topu eline aldığı yönünde itirazlarda bulunsa da hakem oyunu devam ettirdi.
ÖNCE PENALTI SONRA İPTAL
Kayserispor, 28. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahası içinde Bourabia ile Meunier arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
Trabzonsporlu futbolcular, bu karara tepki gösterdi. Hakem Çağdaş Altay, VAR'da görev yapan İspanyol hakem Pablo Gonzalez Fuertes'in uyarısı sonrası pozisyonu ekranda izlemeye gitti. Hakem Altay, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.
ENİS DESTAN GOLÜ HATIRLADI
Trabzonspor 24. dakikada Enis Destan'la golü buldu. Meunier'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen genç oyuncu, düzgün bir kafa vuruşu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. Destan ligde 5 maç sonra fileleri havalandırdı.
BARDHI'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Trabzonspor'da Enis Bardhi, maçın 52. dakikasında takımını 2-0 öne geçirdi. VAR'ın uyarısı sonrası hakem Çağdaş Altay, Visca'nın Cardoso'ya faul yaptığını tespit etti ve golü geçersiz saydı.
PEPE SAHNEYE ÇIKTI: 2-0
Trabzonspor'da Nicolas Pepe takımını 2-0 öne geçirdi. Maçın 58. dakikasında Uğurcan Çakır, uzun bir kale vuruşuyla topu rakip yarı alana gönderdi. Enis Destan, topu tek dokunuşla ceza sahasına hareketlenen Pepe'ye bıraktı. Onun karşı karşıya vuruşu ağlarla buluştu.
UĞURCAN ÇAKIR'DAN HATA
Kayserispor 87. dakikada farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin geri pasında topu alan Uğurcan Çakır, Bourabia'dan sıyrılmak isterken topu kaybetti. Hatayı affetmeyen Bourabia düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Morte'nin pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Shukurov'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.
24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Meunier'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Enis Destan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
28. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Meunier'in ceza sahasında Bourabia'ya müdahale sonrası maçın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Uyarı üzerine VAR'da pozisyonu izleyen hakem, pozisyonda faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.
37. dakikada Uğurcan Çakır'ın kale vuruşu ile sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bardhi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol kararı veren hakem Çağdaş Altay, gelen uyarı sonrası VAR'da pozisyonu izleyerek, pozisyon öncesi Visca'nın Cardoso'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.
58. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Uğurcan Çakır'ın kale vuruşunda Enis Destan'ın kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pepe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
64. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ceza sahası sağ kanadından yerden pasında, uygun durumdaki Fountas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
79. dakikada çalımlarla Trabzonspor ceza sahasına giren Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
87. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin geri pasında kaleci Uğurcan Çakır hata yaparak topu Bourabia'ya kaptırdı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-2
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios (Dk. 62 Attamah), Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Mane), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Shukurov (Dk. 46 Ramazan Civelek), Cardoso, Morte (Dk. 46 Nazon), Bahoken (Dk. 85 Talha Sarıarslan)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier (Dk. 86 Fernandez), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas (Dk. 70 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)
Goller: Dk. 24 Enis Destan, Dk. 58 Pepe (Trabzonspor), Dk. 87 Bourabia (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Berat Özdemir, Dk. 18 Eren Elmalı, Dk. 56 Mendy (Trabzonspor)
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