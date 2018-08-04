Trabzonspor, İstanbul'da Cagliari ile yenişemedi!

MAÇTAN DAKİKALAR

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçına çıkan, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalya Serie A ekibi'yi konuk etti. 90 dakikada gol sesi çıkmazken maç 0-0 sona erdi.Karşılaşmaya Esteban, Pereira, Toure, M.Akbaş, Ibanez, Kucka, Onazi, Sosa, A.Ömür, Yusuf, Rodallega 11'i ile başlayan Trabzonspor, 41. dakikada Jose Sosa'nın ayağından bir penaltı kaçırdı.İstanbul'da 3 sezon sonra bir maçta ev sahibi olan Trabzonspor'da taraftarlar takımını yalnız bırakmadı ve Cagliari maçına büyük destek verdi.Hazırlık dönemini kapatan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos'ta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.12. dakikada Pereira'nın sağdan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşarak son çizgiye inen Abdülkadir Ömür'ün dar açıdan şutunda, kaleci Rafael son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.30. dakikada Onazi'nin uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Rodallega, Pisacane ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. 31'inci dakikada Sosa'nın kullandığı penaltıda, kaleci Rafael sağına gelen topu kurtararak kornere tokatladı.40. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak auta gitti.Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda takımlar skoru değiştiremedi ve maç 0-0 berabere sonuçlandı.Atatürk OlimpiyatSuat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet ÇiçekEsteban (Dk. 80 Uğurcan Çakır), Pereira (Dk. 71 Semih Karadeniz), Toure (Dk. 63 Hosseini), Mustafa Akbaş (Dk. 79 Hüseyin Türkmen), Ibanez (Dk. 88 Samican Özkan), Kucka (Dk. 75 Batuhan Artaslan), Onazi, Sosa (Dk. 62 Amiri), Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Murat Cem Akpınar), Yusuf Yazıcı (Dk. 75 Olcay Şahan), Rodallega (Dk. 71 Abdülkadir Parmak)Rafael, Pisacane, Andreolli, Dessena, Pajac, Colombatto (Dk. 63 Cigarini), Deiola (Dk. 74 Barelle), Padoin, Ionita (Dk. 63 Castro), Sau (Dk. 74 Farias), PavolettiDk. 44 Sau, Dk. 51 Pajac, Dk. 72 Pavoletti (Cagliari), Dk. 44 Pereira (Trabzonspor)