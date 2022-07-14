Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Vitor Hugo ve 49. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Macaristan ekibi MTK Budapeşte'nin golü ise 38. dakikada Istvan Bognar'dan geldi.



Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçında bu kez Slovacko ile 16 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.





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