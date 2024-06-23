Trabzonspor, Ersin Destanoğlu için devrede!

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.
Süper Lig'den Trabzonspor'un 23 yaşındaki kaleciye ilgisi var. Ersin'in ilk hedefi ise geçtiğimiz sezonlarda tekliflerin geldiği Avrupa'ya gitmek.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Süper Lig'den Trabzonspor'un 23 yaşındaki kaleciye ilgisi var. Ersin'in ilk hedefi ise geçtiğimiz sezonlarda tekliflerin geldiği Avrupa'ya gitmek.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.