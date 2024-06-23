Trabzonspor, Ersin Destanoğlu için devrede!

Trabzonspor, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Ersin Destanoğlu için devrede!
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23 Haziran 2024 13:18
Son güncelleme 23 Haziran 2024 13:19
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.

Süper Lig'den Trabzonspor'un 23 yaşındaki kaleciye ilgisi var. Ersin'in ilk hedefi ise geçtiğimiz sezonlarda tekliflerin geldiği Avrupa'ya gitmek.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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