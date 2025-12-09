09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Trabzonspor dev bütçelere meydan okuyor

Bu sezon 30 milyon Euro bonservis harcayan Trabzonspor, 87 milyon Euro'luk Fenerbahçe'nin 1 puan önünde. 148 milyon Euro harcayan lider Galatasaray'ın ise sadece 2 puan gerisinde...

calendar 09 Aralık 2025 08:43
Haber: Takvim, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor bu sezon müthiş bir hikaye yazıyor...

Bordo-Mavililer, bu sezon transfer ettiği oyunculara 30 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Onana ve Onuachu gibi yıldız isimlerin yanına Pina, Oulai, Bouchouari, Olaigbe, Augusto gibi genç isimleri ekledi. Oyuncularına 30 milyon Euro maaş ödeyen Trabzonspor, bol yıldızlı ezeli rakipleriyle zirve yarışı veriyor.

MAAŞ BÜTÇELERİ 3 KATI


Süper Lig'de Trabzonspor'un 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 148 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Ayrıca maaş bütçesinin 100 milyon Euro'nun üzerinde olduğu biliniyor. Trabzonspor'un 1 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe ise 87 milyon Euro bonservis harcaması yaparken oyuncularına 100 milyon Euro maaş ödüyor. Puan cetvelinde Trabzonspor'un gerisinde yer alan Beşiktaş ise transfere 42 milyon Euro yatırdı. Bordo-Mavililer, az para harcayarak şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDI

Göztepe'yi yenerek ligde 2. sıraya yükselen Fırtına, sabaha karşı geldiği Trabzon'da şampiyon gibi karşılandı. Taraftarlar Fatih Tekke'ye yoğun ilgi gösterdi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
