Trabzonspor dev bütçelere meydan okuyor

Trabzonspor bu sezon müthiş bir hikaye yazıyor...
Bordo-Mavililer, bu sezon transfer ettiği oyunculara 30 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Onana ve Onuachu gibi yıldız isimlerin yanına Pina, Oulai, Bouchouari, Olaigbe, Augusto gibi genç isimleri ekledi. Oyuncularına 30 milyon Euro maaş ödeyen Trabzonspor, bol yıldızlı ezeli rakipleriyle zirve yarışı veriyor.
MAAŞ BÜTÇELERİ 3 KATI
Süper Lig'de Trabzonspor'un 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 148 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Ayrıca maaş bütçesinin 100 milyon Euro'nun üzerinde olduğu biliniyor. Trabzonspor'un 1 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe ise 87 milyon Euro bonservis harcaması yaparken oyuncularına 100 milyon Euro maaş ödüyor. Puan cetvelinde Trabzonspor'un gerisinde yer alan Beşiktaş ise transfere 42 milyon Euro yatırdı. Bordo-Mavililer, az para harcayarak şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.
ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDI
Göztepe'yi yenerek ligde 2. sıraya yükselen Fırtına, sabaha karşı geldiği Trabzon'da şampiyon gibi karşılandı. Taraftarlar Fatih Tekke'ye yoğun ilgi gösterdi.
