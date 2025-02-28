Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.
Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.
- 11 maçta 5 puan elde etti
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçtan 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılırken galibiyet elde edemedi.
Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.
Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 33 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırabildi, 28 puan kaybetti.
- Güneş yönetiminde 3 beraberlik
Trabzonspor, 5. kez göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon deplasmanda 6 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.
Şenol Güneş ile deplasmanda 3 puan toplayabilen bordo-mavililer, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken Göztepe, Corendon Alanyaspor'a, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.
Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve sonraki dış saha maçında futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trabzonspor, deplasman kabusuna son vermek istiyor
Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.
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