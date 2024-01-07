Trabzonspor'dan Süper Lig ekibine transfer!

Kış transfer dönemi yaklaşırken sürpriz anlaşmalar üst üste gelmeye devam ediyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattı.
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İstanbul ekibi, Yunan orta sahanın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda futbolcu ve Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.
5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sezon başında Yunan ekibi Panathinaikos FC'den ayrılarak, bedelsiz olarak Karadeniz ekibinin yolunu tutan Kourbelis, bordo-mavili forma altında şu ana kadar 5 resmi maçta toplam 294 dakika görev aldı.
Kourbelis, Yunanistan A Milli Takımı'nda ve diğer alt yaş kategorilerinde bugüne kadar toplam 51 maçta görev aldı ve 2 gollük katkı sağladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
İstanbul ekibi, Yunan orta sahanın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda futbolcu ve Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.
5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sezon başında Yunan ekibi Panathinaikos FC'den ayrılarak, bedelsiz olarak Karadeniz ekibinin yolunu tutan Kourbelis, bordo-mavili forma altında şu ana kadar 5 resmi maçta toplam 294 dakika görev aldı.
Kourbelis, Yunanistan A Milli Takımı'nda ve diğer alt yaş kategorilerinde bugüne kadar toplam 51 maçta görev aldı ve 2 gollük katkı sağladı.