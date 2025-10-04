04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
0-144'
04 Ekim
Lazio-Torino
2-144'
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-285'
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-014'
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
0-014'
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
0-014'
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
1-015'
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
0-045'
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Trabzonspor'dan potada 2'de 2!

Trabzonspor, Esenler Erokspor'u deplasmanda 72-67 mağlup etti ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne ikide iki ile başladı.

calendar 04 Ekim 2025 15:07 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 15:45
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'dan potada 2'de 2!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Trabzonpsor, Esenler Erokspor'a konuk oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynana mücadeleyi Trabzonspor, 72-67 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2 ile başladı. Bordo-mavililer ilk haftada ONVO Büyükçekmece'yi 94-76 mağlup etmişti.

Trabzonspor'da Marcquise Reed, 18 sayı ile galibiyette kritik rol oynadı.
Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Nazli Çisil Güngör

Esenler Erokspor: Erten Gazi 2, Simmons, Egehan Arna 6, Love 18, Gant 2, Crawford 5, Galloway, Cornelie 11, Thomas Akyazılı, Thurman 11, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 12


Trabzonspor: Reed 18, Grant 9, Tinkle 5, Okben Ulubay 3, Astacio 3, Cem Ulusoy 3, Gordon 11, Berk Demir 5, Yeboah 11, Ege Arar 2, Silins 2

1. Periyot: 12-21

Devre: 27-44

3. Periyot: 45-57

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
16 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
