Trabzonspor'dan Berke Özer hamlesi!

Trabzonspor, ayrılığı gündeme gelen Uğurcan Çakır'ın ardından arayışlara başladı.
BERKE ÖZER HAMLESİ
Bordo-mavililer, Eyüpspor'dan milli kaleci Berke Özer'i gündemine aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Eyüpspor ile resmi temas kurdu ve Berke Özer'in fiyatını sordu.
25 yaşındaki Berke Özer'in adı Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Eyüpspor'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Berke Özer, kalesinde 44 gol gördü. 25 yaşındaki file bekçisi, 12 maçta kalesini gole kapattı.
Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
BERKE ÖZER HAMLESİ
Bordo-mavililer, Eyüpspor'dan milli kaleci Berke Özer'i gündemine aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Eyüpspor ile resmi temas kurdu ve Berke Özer'in fiyatını sordu.
25 yaşındaki Berke Özer'in adı Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Eyüpspor'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Berke Özer, kalesinde 44 gol gördü. 25 yaşındaki file bekçisi, 12 maçta kalesini gole kapattı.
Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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