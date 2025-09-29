29 Eylül
Trabzonspor'dan 4 yıl sonra en iyi başlangıç!

Bu sezon, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ilk 7 haftasının 1 puan gerisinde 14 puana ulaşan Trabzonspor, son 4 sezonun en fazla puan topladığı dönemini yaşıyor.

Trabzonspor'dan 4 yıl sonra en iyi başlangıç!
Trendyol Süper Lig'de haftayı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanından aldığı 4-3'lük galibiyetle kapatan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini yaşıyor.

Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun ilk 7 haftasında 15 puan toplayan bordo-mavililer, şampiyonluk sezonun ardından en iyi başarıyı bu yıl gösterdi.

Bordo-mavililer, bu sezon son 4 sezon içerisinde en fazla puan topladığı dönemi yaşadı. 2021-2022 sezonunun ilk 7 haftasındaki puandan sadece 1 puan daha az toplayan Karadeniz ekibi, elde ettiği 14 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.


Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda 13 puanla 7. sırada, 2023-2024 sezonunda 12 puanla 5. sırada, 2024-2025 sezonunun ilk 7 haftasında 9 puan toplayarak 10. sırada yer almıştı.

- Sadece 1 yenilgisi var

Trabzonspor, ilk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken yedinci haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

- Fatih Tekke ile 2 puan ortalaması

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, 7 karşılaşmada 14 puan hanesine yazdırarak ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçirirken zirve yarışında yer almayı da başardı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
