Trabzonspor'da yeni lider Visca

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasından sonra ikinci kaptanlığa yükselen Edin Visca, sorumluluk almaya başladı.
Takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmeler yapan ve kötü gidişattan çıkmaları için daha fazla efor sarf etmeleri gerektiğini vurgulayan 34 yaşındaki sağ kanadın üstlendiği sorumluluk diğer oyuncular tarafından da takdir edildi.
Bosnalı futbolcu hem saha içi hem de saha dışındaki örnek davranışıyla takımda Uğurcan Çakır'dan sonra önemli bir konuma yükseldi.
Takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmeler yapan ve kötü gidişattan çıkmaları için daha fazla efor sarf etmeleri gerektiğini vurgulayan 34 yaşındaki sağ kanadın üstlendiği sorumluluk diğer oyuncular tarafından da takdir edildi.
Bosnalı futbolcu hem saha içi hem de saha dışındaki örnek davranışıyla takımda Uğurcan Çakır'dan sonra önemli bir konuma yükseldi.
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