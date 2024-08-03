Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-Mavililer, hedeflediği bölgelere takviye adına girişimlerini hızlandırmış durumda.
3 BÖLGEYE BİRDEN TRANSFER
Okay Yokuşlu'yu alarak yaz dönemindeki 9. transferini gerçekleştiren Trabzonspor'da, planlanan 3 takviye kaldı. Bordo Mavililer, forvet, ofansif orta saha ve sol stoper mevkilerine oyuncu alacak. Özellikle golcü transferinin 8 Ağustos'ta Papara Park'ta oynanacak Rapid Wien karşılaşmasına kadar mutlaka bitirilmesi hedefleniyor.
WEGHORST İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunun kadrosuna yeni forvetini yetiştirmek isteyen Fırtına, Wout Weghorts'ta adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Onuachu için Southampton'ın yüksek bonservis inadının devam etmesi üzerine Weghorst ile görüşmeleri sıklaştıran Karadeniz ekibi, Hollandalı yıldızı ikna etti.
BURNLEY İLE SON PAZARLIKLAR
Burnley ile bonservis pazarlıkları sürüyor. 1 yıl daha Weghorst ile sözleşmesi bulunan Championship ekibi 6 milyon Euro talep ederken, Trabzonspor daha uygun bir bedelle bu işi noktalamak amacında.
AYRILIK KESİN
Burnley küme düştüğü için Weghorst kulübünden ayrılmak isterken, İngiliz ekibinin de 1.97'lik santrforu tutma gibi planı yok. Bordo-Mavililer, kısa zamanda pazarlıkları noktalayıp, Weghorst transferini açıklamayı hedefliyor. Hollandalı oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da en çok istediği isim durumunda.
3 BÖLGEYE BİRDEN TRANSFER
Okay Yokuşlu'yu alarak yaz dönemindeki 9. transferini gerçekleştiren Trabzonspor'da, planlanan 3 takviye kaldı. Bordo Mavililer, forvet, ofansif orta saha ve sol stoper mevkilerine oyuncu alacak. Özellikle golcü transferinin 8 Ağustos'ta Papara Park'ta oynanacak Rapid Wien karşılaşmasına kadar mutlaka bitirilmesi hedefleniyor.
WEGHORST İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunun kadrosuna yeni forvetini yetiştirmek isteyen Fırtına, Wout Weghorts'ta adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Onuachu için Southampton'ın yüksek bonservis inadının devam etmesi üzerine Weghorst ile görüşmeleri sıklaştıran Karadeniz ekibi, Hollandalı yıldızı ikna etti.
BURNLEY İLE SON PAZARLIKLAR
Burnley ile bonservis pazarlıkları sürüyor. 1 yıl daha Weghorst ile sözleşmesi bulunan Championship ekibi 6 milyon Euro talep ederken, Trabzonspor daha uygun bir bedelle bu işi noktalamak amacında.
AYRILIK KESİN
Burnley küme düştüğü için Weghorst kulübünden ayrılmak isterken, İngiliz ekibinin de 1.97'lik santrforu tutma gibi planı yok. Bordo-Mavililer, kısa zamanda pazarlıkları noktalayıp, Weghorst transferini açıklamayı hedefliyor. Hollandalı oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da en çok istediği isim durumunda.
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