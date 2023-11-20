Trabzonspor'da Teklic forma bekliyor

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Tonio Teklic, milli aradan sonra daha fazla forma bulmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Teklic forma bekliyor
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20 Kasım 2023 12:27
Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Tonio Teklic, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesi sonrasında forma yarışında geride kalmıştı.

24 yaşındaki orta saha, milli arada özel antrenör eşliğinde yaptığı idmanlarla daha fit duruma gelmeye çalışıyor.

Teklic, milli aradan sonra daha fazla forma şansı bulmak istiyor.

Hırvat futbolcu şu ana kadar Trabzonspor'da 4 maçta süre buldu.

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