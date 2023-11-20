Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Tonio Teklic, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesi sonrasında forma yarışında geride kalmıştı.
24 yaşındaki orta saha, milli arada özel antrenör eşliğinde yaptığı idmanlarla daha fit duruma gelmeye çalışıyor.
Teklic, milli aradan sonra daha fazla forma şansı bulmak istiyor.
Hırvat futbolcu şu ana kadar Trabzonspor'da 4 maçta süre buldu.
24 yaşındaki orta saha, milli arada özel antrenör eşliğinde yaptığı idmanlarla daha fit duruma gelmeye çalışıyor.
Teklic, milli aradan sonra daha fazla forma şansı bulmak istiyor.
Hırvat futbolcu şu ana kadar Trabzonspor'da 4 maçta süre buldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU