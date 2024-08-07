Trabzonspor'da Stefan Savic'e ilk özel görev!

Trabzonspor'un yeni transferi Stefan Savic'in takıma katılmasının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen tecrübeli futbolcu agresif görüntüsü ve hırsı ile takımda önemli bir rol üstlenmeye başladı.
61 Saat'in haberine göre; Antrenmanlarda olumlu geri dönüşler alınan Stefan Savic'in SK Rapid Wien maçında bordo mavili formayla ilk kez sahaya çıkması beklenirken Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan da özel bir görev aldı.
Bilindiği gibi yeni kurallar kapsamında takım kaptanları haricinde bir futbolcu herhangi bir pozisyon ile ilgili de olsa hakeme itirazda bulunduğunda sarı kart ile cezalandırılıyordu.
SAHA İÇİ LİDERİ VE KAPTANI ROLÜ
Trabzonspor'un kaptanı da kaleci Uğurcan Çakır olunca saha içerisinde pozisyonlara daha yakın bir futbolcunun karşılaşma öncesi hakeme bildirilmesi durumunda bu durum çözüme kavuşacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, forma şansı bulduğu karşılaşmalarda bu görev için Stefan Savic'i belirlediğini öğrendik.
Stefan Savic bir anlamda saha içi lideri ve kaptanı rolünü üstlenecek.
61 Saat'in haberine göre; Antrenmanlarda olumlu geri dönüşler alınan Stefan Savic'in SK Rapid Wien maçında bordo mavili formayla ilk kez sahaya çıkması beklenirken Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan da özel bir görev aldı.
Bilindiği gibi yeni kurallar kapsamında takım kaptanları haricinde bir futbolcu herhangi bir pozisyon ile ilgili de olsa hakeme itirazda bulunduğunda sarı kart ile cezalandırılıyordu.
SAHA İÇİ LİDERİ VE KAPTANI ROLÜ
Trabzonspor'un kaptanı da kaleci Uğurcan Çakır olunca saha içerisinde pozisyonlara daha yakın bir futbolcunun karşılaşma öncesi hakeme bildirilmesi durumunda bu durum çözüme kavuşacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, forma şansı bulduğu karşılaşmalarda bu görev için Stefan Savic'i belirlediğini öğrendik.
Stefan Savic bir anlamda saha içi lideri ve kaptanı rolünü üstlenecek.