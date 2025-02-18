Trabzonspor'da Şenol Güneş-Uğurcan Çakır gelişmesi

Beşiktaş derbisinin ardından Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile Uğurcan Çakır arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. bu iddialar üzerine Şenol Güneş konuşma kararı aldı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Şenol Güneş-Uğurcan Çakır gelişmesi
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18 Şubat 2025 11:16
Son güncelleme 18 Şubat 2025 15:14
Beşiktaş derbisinin ardından Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile Uğurcan Çakır arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. bu iddialar üzerine Şenol Güneş konuşma kararı aldı.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Uğurcan Çakır'ın, kendisine küfreden siyah-beyazlı taraftarlarla yakın ilişki kuran hocasına kırgın olduğu öne sürüldü. İkili arasında maçın ardından soyunma odasında tartışma çıktığı iddia edilirken, bu yaşanan krize el koyan Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdiği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İDDİALARA YANIT VERİLECEK

Bu iddiaların ardından teknik direktör Şenol Güneş, 19 Şubat Çarşamba günü saat 11:00'de basın toplantısı düzenlemeye karar verdi. deneyimli teknik adam, bu basın toplantısında iddialara cevap verecek.




 
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