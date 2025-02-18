Trabzonspor'da Şenol Güneş-Uğurcan Çakır gelişmesi

Beşiktaş derbisinin ardından Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile Uğurcan Çakır arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. bu iddialar üzerine Şenol Güneş konuşma kararı aldı.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Uğurcan Çakır'ın, kendisine küfreden siyah-beyazlı taraftarlarla yakın ilişki kuran hocasına kırgın olduğu öne sürüldü. İkili arasında maçın ardından soyunma odasında tartışma çıktığı iddia edilirken, bu yaşanan krize el koyan Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdiği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İDDİALARA YANIT VERİLECEK
Bu iddiaların ardından teknik direktör Şenol Güneş, 19 Şubat Çarşamba günü saat 11:00'de basın toplantısı düzenlemeye karar verdi. deneyimli teknik adam, bu basın toplantısında iddialara cevap verecek.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Uğurcan Çakır'ın, kendisine küfreden siyah-beyazlı taraftarlarla yakın ilişki kuran hocasına kırgın olduğu öne sürüldü. İkili arasında maçın ardından soyunma odasında tartışma çıktığı iddia edilirken, bu yaşanan krize el koyan Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdiği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İDDİALARA YANIT VERİLECEK
Bu iddiaların ardından teknik direktör Şenol Güneş, 19 Şubat Çarşamba günü saat 11:00'de basın toplantısı düzenlemeye karar verdi. deneyimli teknik adam, bu basın toplantısında iddialara cevap verecek.