Trabzonspor'da savunma için sıkı çalışma

Çıktığı son 4 resmi maçta kalesinde 8 gol gören Trabzonspor, takım savunması üzerinde duruyor.



Bordo-mavili ekibin teknik heyeti, geçtiğimiz sezonki gibi; takımı zor gol yiyen ve az pozisyon veren bir görüntüye kavuşturmak istiyor. Özellikle ön taraftaki oyunculara da savunmaya yardım etmeleri söylenirken, duran toplar konusunda özel çalışmalar yapılıyor.



Abdullah Avcı, sadece savunmada değil işin hücum tarafında da duran toplara büyük önem veriyor.





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