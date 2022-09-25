Trabzonspor'da savunma için sıkı çalışma

Bu sezon savunma anlamında geçen sezonki performansından uzak bir görüntüde olan Trabzonspor, takım savunması üzerine çalışıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da savunma için sıkı çalışma
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25 Eylül 2022 11:50
Çıktığı son 4 resmi maçta kalesinde 8 gol gören Trabzonspor, takım savunması üzerinde duruyor.

Bordo-mavili ekibin teknik heyeti, geçtiğimiz sezonki gibi; takımı zor gol yiyen ve az pozisyon veren bir görüntüye kavuşturmak istiyor. Özellikle ön taraftaki oyunculara da savunmaya yardım etmeleri söylenirken, duran toplar konusunda özel çalışmalar yapılıyor.

Abdullah Avcı, sadece savunmada değil işin hücum tarafında da duran toplara büyük önem veriyor.

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