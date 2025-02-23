Trabzonspor'da rota Duda!

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor, bonservisi elinde olacak oyunculara yöneldi. Bordo-mavililerin radarındaki isim, Hellas Verona'nın 30 yaşındaki orta sahası Ondrej Duda oldu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da rota Duda!
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23 Şubat 2025 12:27
Devre arası transfer dönemini yumuşak geçiren ve yeni sezon planlamasına erken başlayan Trabzonspor, bonservisi elinde ve maliyeti düşük nokta atışlarına hazırlanıyor.

Şimdiden kolları sıvayan bordo mavililerin hedefindeki isim Hellas Verona forması giyen 30 yaşındaki Ondrej Duda. Daha önce de gündeme gelen oyuncunun mukavelesinin sezon sonu bitecek olması ve bonservis bedelinin olmaması avantaj.

MERKEZ VE 10 NUMARA

Verona'nın küme düşmeye aday takımlar arasında olmasından dolayı yeni bir kariyer planlaması düşünen Duda ile temaslara başlandı. Hem merkez orta saha hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen ve güncel piyasa değeri 4 milyon avro civarında olan Slovak oyuncu başka kulüplerin de gündeminde.


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