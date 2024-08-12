Trabzonspor'da Rapid Wien maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşı için hazırlıklara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Rapid Wien maçı hazırlıkları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2024 15:04
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Net Global Sivasspor ile oynanan Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve geniş alanda oyun çalışması yaptı.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery