15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Trabzonspor'da Oulai gelişmesi!

Trabzonspor, Christ Inao Oulai için Bastia'ya resmi teklif yaptı. Fildişili oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, transferi tamamlamak üzere.

calendar 15 Ağustos 2025 15:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Kadrosunu Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Kazeem Olaigbe transferleriyle güçlendiren Trabzonspor, yeni transfer için kolları sıvadı.

Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililer, 19 yaşındaki Christ Inao Oulai için Bastia ekibine resmi teklif yaptı. Fildişili oyuncu ile prensipte anlaşan Trabzonspor'un transferi tamamlamak üzere olduğu belirtildi.

Fransız kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi olan orta saha oyuncusunun 600 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonun Temmuz ayında Fildişi ekiplerinden JMG Abidjan'dan Bastia'ya transfer olan Oulai, 24 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
