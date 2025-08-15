Trabzonspor'da Oulai gelişmesi!

Kadrosunu Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Kazeem Olaigbe transferleriyle güçlendiren Trabzonspor, yeni transfer için kolları sıvadı.
Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililer, 19 yaşındaki Christ Inao Oulai için Bastia ekibine resmi teklif yaptı. Fildişili oyuncu ile prensipte anlaşan Trabzonspor'un transferi tamamlamak üzere olduğu belirtildi.
Fransız kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi olan orta saha oyuncusunun 600 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.
Geçtiğimiz sezonun Temmuz ayında Fildişi ekiplerinden JMG Abidjan'dan Bastia'ya transfer olan Oulai, 24 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililer, 19 yaşındaki Christ Inao Oulai için Bastia ekibine resmi teklif yaptı. Fildişili oyuncu ile prensipte anlaşan Trabzonspor'un transferi tamamlamak üzere olduğu belirtildi.
Fransız kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi olan orta saha oyuncusunun 600 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.
Geçtiğimiz sezonun Temmuz ayında Fildişi ekiplerinden JMG Abidjan'dan Bastia'ya transfer olan Oulai, 24 maçta forma giydi ve 1 gol attı.