Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 21 Aralık Çarşamba günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Dünü izinli geçiren bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.



5'e 2 ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.



Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.





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