Trabzonspor'da kritik hafta

Trabzonspor'da futbolcular St Gallen ile 'ya tamam ya devam' maçına çıkacak. Yönetim ise Abdullah Avcı'nın istediği golcü transferini bitirmeye çalışacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kritik hafta
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27 Ağustos 2024 09:48
Trabzonspor kritik bir haftayı mutlu sonla bitirmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, golsüz beraberliğin ardından St Gallen ile ya tamam, ya devam maçına çıkacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çalışmalarda oyuncularıyla sürekli toplantığı yaptığı ve bu görüşmelerin son güne kadar süreceği bildirildi.

Tecrübeli çalıştırıcının öğrencilerine, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ama rüzgarı tersine çevirmek bizim elimizde. Avrupa'da yolumuza devam etmeyi başarırsak gerisi gelecektir" dediği öğrenildi.

FORVET TRANSFERİ

Yönetim ise Cham'ın ardından golcü transferine nokta koymak için adeta seferberlik ilan etti. Bu sezon oynadığı 5 resmi maçta sadece üç gol atabilen bordo-mavili takımda iyi bir forvet alınarak bu sorun çözülmek isteniyor. Bordo-mavili idareciler, listenin başında yer alan isim olan Paul Onuachu transferinde büyük yol alırken, hafta sonuna kadar tecrübeli golcünün de takıma kazandırılabileceği bildirildi.

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