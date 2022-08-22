Kopenhag karşısındaki 2-1'lik yenilginin ardından ligde de Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı yaraları sarmaya çalışıyor.Oyuncularından moral bozmadan maça odaklanmalarını isteyen deneyimli teknik adamın kadroyla ilgili ise değişim planı var. Avcı, yeni transferleri Bartra ve Bardhi'yi 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Her iki yıldız da Şampiyonlar Ligi Play- Off rövanşındaki kader maçında önemli roller üstlenecek. Antalya maçında sonradan oyuna giren Bartra yine takım için önemli bir oyuncu olacağını gösterdi. Bardhi ise kulübeden girdiği müsabakada attığı iki golle takıma çok çabuk uyum sağladığını ispatladı.Deneyimli teknik adam çarşamba günkü karşılaşmaya kadar iki yıldızla da sık sık görüşüp oyun içinde beklentilerini aktaracak. Abdullah Avcı'nın Kopenhag planında Bartra'ya da Bardhi'ye önemli sorumluluklar verecek. Attıkları imzanın ardından sıcağı sıcağına Kopenhag'da kadroya giren ikilinin de rövanş için takıma katkı vermek adına sabırsızlıklandıkları ifade edildi.Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın göbeği için kararsız... Sağ stoperde yeni transfer Bartra'yı sahaya sürecek olan başarılı teknik adamın sol stoper için Hugo ya da Denswil'den birini oynatması bekleniyor. Avcı, bunun kararını hafta içerisinde verecek.