Trabzonspor'da hedef 4 günde çifte zafer!

Eksiklerin takıma dahil olması, sakatların dönmesi ve yeni transfer Meunier'nin katılmasıyla Trabzonspor kötü günleri geride bıraktı...
SON İKİ MAÇI GOL YEMEDEN GEÇTİ
Önce Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni eleyen Bordo-Mavililer, ligde sırasıyla Hatayspor ve Pendikspor'u mağlup etti; iki maçı da gol yemeden bitirdi. Şimdi sırada Adana Demirspor mücadelesi var. Bu maçtan 3 gün sonra ise Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde rakip Başakşehir...
MOTİVASYON TURLARI
Teknik direktör Abdullah Avcı, üst üste oynanacak iki zorlu karşılaşmadan çifte zafer hedefliyor. Ligde 3.'lük isteyen, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Bordo Mavililer'de, tecrübeli hoca motivasyon turlarını hızlandırdı. Özellikle Onuachu ve Pepe'nin Afrika Kupası'ndan dönmesiyle hücum konusunda eli güçlenen Avcı "Maç maç ilerleyeceğiz. Artık her hafta daha zor geçecek. Ancak zoru kolaya çevirmek bizim elimizde" sözleriyle takımına seslendi.
'KAZANMA ARZUSU VE MÜCADELE'
"Bu ekibin gücüne ve kalitesine inanıyorum" diyen Avcı "Sahada takım için fedakârlık yapıp, yüksek konsantrasyonla oynayalım yeter. Her maçta kazanma arzusunu ve mücadeleyi görmek istiyorum" ifadesini kullandı.
Yarın Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fırtına, çarşamba günü kupada Başakşehir'i yine evinde ağırlayacak. 4 Mart'ta ligde Alanyaspor deplasmanı var. Sonrasında Karagümrük ve Fenerbahçe maçları ise yine Papara Park'ta.
SON İKİ MAÇI GOL YEMEDEN GEÇTİ
Önce Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni eleyen Bordo-Mavililer, ligde sırasıyla Hatayspor ve Pendikspor'u mağlup etti; iki maçı da gol yemeden bitirdi. Şimdi sırada Adana Demirspor mücadelesi var. Bu maçtan 3 gün sonra ise Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde rakip Başakşehir...
MOTİVASYON TURLARI
Teknik direktör Abdullah Avcı, üst üste oynanacak iki zorlu karşılaşmadan çifte zafer hedefliyor. Ligde 3.'lük isteyen, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Bordo Mavililer'de, tecrübeli hoca motivasyon turlarını hızlandırdı. Özellikle Onuachu ve Pepe'nin Afrika Kupası'ndan dönmesiyle hücum konusunda eli güçlenen Avcı "Maç maç ilerleyeceğiz. Artık her hafta daha zor geçecek. Ancak zoru kolaya çevirmek bizim elimizde" sözleriyle takımına seslendi.
'KAZANMA ARZUSU VE MÜCADELE'
"Bu ekibin gücüne ve kalitesine inanıyorum" diyen Avcı "Sahada takım için fedakârlık yapıp, yüksek konsantrasyonla oynayalım yeter. Her maçta kazanma arzusunu ve mücadeleyi görmek istiyorum" ifadesini kullandı.
Yarın Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fırtına, çarşamba günü kupada Başakşehir'i yine evinde ağırlayacak. 4 Mart'ta ligde Alanyaspor deplasmanı var. Sonrasında Karagümrük ve Fenerbahçe maçları ise yine Papara Park'ta.
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