Trabzonspor'da gözler Umut Bozok'ta

Süper Lig'de geçen yıl 20 golle kral olan Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok, gözünü Ferencvaros'a dikti. Macar ekibinin filelerini boş geçmeyeceğini dile getiren 25 yaşındaki forvet, iddialı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gözler Umut Bozok'ta
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07 Eylül 2022 12:58
Süper Lig'de geçen yıl 20 golle kral olan Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok, gözünü Ferencvaros'a dikti.

Macar ekibinin filelerini boş geçmeyeceğini dile getiren 25 yaşındaki forvet, "Hazırım ve görev bekliyorum. Hocam beni oynatırsa gerekeni yaparım.

Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç ve biz de öyle yapacağız. İddialıyım" ifadelerini kullandı. 

 
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