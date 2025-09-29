29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
14:30
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Trabzonspor'da Folcarelli farkı

Trabzonspor'un Karagümrük galibiyetinde Tim Jabol Folcarelli performansıyla öne çıktı. Çift yönlü oyunuyla alkış toplayan 25 yaşındaki yıldıza "Bitmeyen hırs, tükenmeyen enerji" övgüsü yapıldı.

Süper Lig'de 7. haftada Trabzonspor'un Karagümrük karşısında aldığı 4-3'lük galibiyette Tim-Jabol Folcarelli performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Orta sahada hem savunmada hem hücumda etkin bir oyun ortaya koyan Fransız futbolcu, istatistiklere damga vurdu.

Folcarelli, mücadelede en çok kilit pas veren, en fazla hava topu kazanan, en çok pas arası yapan ve en çok sahipsiz top kazanan oyuncu oldu.


GİZLİ KAHRAMAN

Özellikle rakip atakları kesmedeki başarısı ve hücuma çıkışlardaki katkısıyla öne çıkan 25 yaşındaki orta saha, Trabzonspor'un üç maçlık galibiyet hasretine son verdiği kritik karşılaşmanın gizli kahramanlarından biri oldu.

Bordo- mavili kulüp de oyuncunun performansını maç sonrası yaptığı "Bitmeyen hırs, tükenmeyen enerji" paylaşımıyla tebrik etti. 

 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
