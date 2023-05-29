Trabzonspor'da Endri Çekiçi sesleri!

Konyaspor ile sözleşmesi sona erecek Endri Çekiçi, Trabzonspor'un radarına girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Endri Çekiçi sesleri!
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29 Mayıs 2023 11:45
Konyaspor ile sözleşmesi sona eren Endri Çekici'nin Trabzonspor'a önerildiği öğrenildi.

2021 yılından bu yana Konyaspor'da forma giyen 26 yaşındaki Arnavut 10 numara, özellikleriyle Bakasetas'ı anımsatıyor.

Dinamo Zagreb'te de forma giyen Endri Çekici, teknik direktör Nenad Bjelica tarafından beğenilen bir isim olarak biliniyor.

26 yaşındaki Endri Çekici, bu sezon Konyaspor'da toplam 24 maça çıkarken, 2 gol attı 1 de asist yaptı. 

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