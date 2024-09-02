Trabzonspor'da bitmeyen aşk: Onuachu!

Braga'nın iki yıldızından Banza Türkiye'ye geldi, Serdat Saatçı ise bugün (pazartesi) gelecek. Bombaları peş peşe patlatan Trabzonspor buna rağmen durmuyor. Yönetim, Paul Onuachu'ya yeniden bordo-mavili formayı giydirmek için sonuna kadar mücadele etmeye kararlı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da bitmeyen aşk: Onuachu!
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02 Eylül 2024 10:03
Sezonun başında çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da yönetim transferde gaza bastı.

Karadeniz temsilcisi, Braga'dan iki isim için Portekiz ekibiyle her konuda anlaşmıştı. Golcü Simon Banza, Türkiye'ye geldi. Stoper Serdar Saatçı ise bugün (pazartesi) gelecek. Kısa sürede bu ikilinin transferlerinin resmen açıklanması bekleniyor. Ancak yönetimin durmaya hiç niyeti yok. Trabzonspor, geçen sezon 25 maçta 17 gol kaydeden Paul Onuachu'dan vazgeçmiyor.,

TRABZONSPOR'UN ISRARI SÜRÜYOR

Southampton'ın kadroda düşünmediği Nijeryalı forvet için yönetim tüm şartları zorlamaya kararlı. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin kapanması, Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. Ayrıca 30 yaşındaki golcü de yeniden bordo-mavili formayı giymek için bastırıyor. Trabzonspor Yönetimi, Paul Onuachu'ya da imza attırarak transfer dönemini kapatmayı planlıyor.

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