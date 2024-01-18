Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti

Trabzonspor deneyimli oyuncusu Jens Stryger Larsen ile yollarını ayrıdığını açıkladı.

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Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti
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18 Ocak 2024 12:28
Son güncelleme 18 Ocak 2024 12:39
Trabzonspor, 32 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Jens Stryger Larsen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

62 MAÇA ÇIKTI

2022-2023 sezonun başında Trabzonspor'a transfer olan Jens Stryger Larsen, bordo-mavili ekiple 62 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

32 yaşındaki deneyimli sağ bekin önümüzdeki günlerde İsveç temsilcisi Malmö ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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