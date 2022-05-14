Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da gelecek yılın kadrosunda düşünülmeyen ilk isim belli oldu.



Fanatik'te yer alan habere göre; bu sezon üst üste sakatlık problemleri yaşayan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Fode Koita, gelecek yıl kadroda düşünülmüyor. Tecrübeli forvetin menajeriyle önümüzdeki günlerde görüşme yapılacağı ve kararın iletileceği öğrenildi.



Süper Lig 'den talipleri bulunan Koita'nın Trabzonspor'la 2yıl daha kontratı bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncu 16 lig maçında gol atamazken, sadece kupada 1 kez ağları sarstı.





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