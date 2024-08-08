Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya istifa çağrısı!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.
ABDULLAH AVCI'YA PROTESTO
Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte direkt olarak soyunma odasına yönelen teknik direktör Abdullah Avcı'ya tribünler istifaya davet etti.
Trabzonsporlu taraftarların "Avcı istifa" tezahüratları yayına yansıdı.
Rapid Wien ile Trabzonspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da oynanacak.
ABDULLAH AVCI'YA PROTESTO
Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte direkt olarak soyunma odasına yönelen teknik direktör Abdullah Avcı'ya tribünler istifaya davet etti.
Trabzonsporlu taraftarların "Avcı istifa" tezahüratları yayına yansıdı.
Rapid Wien ile Trabzonspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da oynanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU