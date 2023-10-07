Trabzonspor'da Abdullah Avcı gelişmesi!

Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'da teknik direktörlük görevi için en büyük aday Abdullah Avcı. Bordo-mavili takım, Avcı ile ilk teması gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı gelişmesi!
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07 Ekim 2023 17:18
Son güncelleme 07 Ekim 2023 17:24
Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor'da taşlar yerinden oynuyor.

Adana Demirspor maçının ardından toplanan yönetim, teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı.

AVCI İLE İLK TEMAS

Trabzonspor'da en büyük aday ise Abdullah Avcı. Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı ile ilk teması gerçekleştirdi. Mart ayında Trabzonspor'dan ayrılan 60 yaşındaki teknik adam geri dönmeye sıcak bakıyor.

Bjelica'nın ayrılığı için avukatlar üzerinden görüşmelerine devam eden Trabzonspor, kısa süre içerisinde bu ayrılığı resmiyete dökmek istiyor. Trabzonspor, daha sonra ise takımın başına Avcı'yı getirmeyi planlıyor.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Trabzonspor'da Kasım 2020-Mart 2023 dönemi arasında çalışan Abdullah Avcı, 2022 yılında Karadeniz ekibinde Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.



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