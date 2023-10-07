Trabzonspor'da Abdullah Avcı gelişmesi!

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor'da taşlar yerinden oynuyor.
Adana Demirspor maçının ardından toplanan yönetim, teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı.
AVCI İLE İLK TEMAS
Trabzonspor'da en büyük aday ise Abdullah Avcı. Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı ile ilk teması gerçekleştirdi. Mart ayında Trabzonspor'dan ayrılan 60 yaşındaki teknik adam geri dönmeye sıcak bakıyor.
Bjelica'nın ayrılığı için avukatlar üzerinden görüşmelerine devam eden Trabzonspor, kısa süre içerisinde bu ayrılığı resmiyete dökmek istiyor. Trabzonspor, daha sonra ise takımın başına Avcı'yı getirmeyi planlıyor.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Trabzonspor'da Kasım 2020-Mart 2023 dönemi arasında çalışan Abdullah Avcı, 2022 yılında Karadeniz ekibinde Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Adana Demirspor maçının ardından toplanan yönetim, teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı.
AVCI İLE İLK TEMAS
Trabzonspor'da en büyük aday ise Abdullah Avcı. Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı ile ilk teması gerçekleştirdi. Mart ayında Trabzonspor'dan ayrılan 60 yaşındaki teknik adam geri dönmeye sıcak bakıyor.
Bjelica'nın ayrılığı için avukatlar üzerinden görüşmelerine devam eden Trabzonspor, kısa süre içerisinde bu ayrılığı resmiyete dökmek istiyor. Trabzonspor, daha sonra ise takımın başına Avcı'yı getirmeyi planlıyor.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Trabzonspor'da Kasım 2020-Mart 2023 dönemi arasında çalışan Abdullah Avcı, 2022 yılında Karadeniz ekibinde Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.