Trabzonspor'da 6 eksik

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da 6 eksik
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19 Nisan 2023 16:22
Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavili takımda Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz ve Trezeguet kamp kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'da ayrıca sarı kart cezalıları Jean Phillippe Gbamin ve Anastasios Bakasetas da kafileye dahil edilmedi.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:




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