 <

Trabzonspor'da 4 kadro dışı kararı!

Trabzonspor'da; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok kadro dışı kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da 4 kadro dışı kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2024 16:27
Son güncelleme 10 Kasım 2024 16:30
Kötü gidişatı durduramayan Trabzonspor'da kadro dışı kararı geldi.

Bordo-mavili takım; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery