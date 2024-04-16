Trabzonspor, Can Bozdoğan'ı istiyor

Trabzonspor, 23 yaşındaki gurbetçi merkez orta saha için Eredivisie takımı FC Utrecht ile görüşmelere başladı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Can Bozdoğan'ı istiyor
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16 Nisan 2024 13:55
Trabzonspor, sezon sonunda yapılacak büyük değişim için geri sayıma geçmiş durumda. Birçok oyuncu ile temas halinde olan Karadeniz devi, aynı zamanda yerli ve gurbetçilerle de görüşmelere başladı.

Fırtına, 2021-22'de Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve 23 maçta görev yapan Can Bozdoğan'ı istiyor.

Geçen yaz 1 milyon euro'ya Eredivisie takımı Utrecht'e giden ve 28 maçta forma giyip 2 gol bir asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki merkez orta saha için Hollanda ekibi ile görüşmeler başladı.

6 ve 8 numarada görev yapan 23 yaşındaki futbolcu ile de temas kuruldu.

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