Trabzonspor, Batista Mendy'i Trabzon'a getiriyor

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için gün saydığı Batista Mendy için kulübü Trabzonspor'un teklifini kabul etmişti.
Oyuncuyla da nihai görüşmeleri yapan Trabzonspor oyuncuyu şehre getirmek için büyük çaba sarf ediyor. Mendy Salı günü dikkat çeken bir kararla Angers'in sabah antrenmanına çıkmadı. Fransa medyasında yer alan haberde oyuncunun transferinin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.
Ayrıca Mendy'in Trabzonspor'dan gelen ikinci teklifi kabul ettiği de belirtildi. Genç futbolcu, yapılacak son görüşmelerin ardından kendisini Bordo- Mavili renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.
23 yaşındaki Mendy, Nantes altyapısından yetişirken 2021'de Angers'e transfer oldu. Ligue 1'de geçen sezon tam 35 karşılaşmaya çıkan, 3 kez de Fransa Kupası'nda forma giyen genç futbolcu, orta sahada özellikle defansif performansıyla dikkat çekiyor.
Oyuncuyla da nihai görüşmeleri yapan Trabzonspor oyuncuyu şehre getirmek için büyük çaba sarf ediyor. Mendy Salı günü dikkat çeken bir kararla Angers'in sabah antrenmanına çıkmadı. Fransa medyasında yer alan haberde oyuncunun transferinin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.
Ayrıca Mendy'in Trabzonspor'dan gelen ikinci teklifi kabul ettiği de belirtildi. Genç futbolcu, yapılacak son görüşmelerin ardından kendisini Bordo- Mavili renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.
23 yaşındaki Mendy, Nantes altyapısından yetişirken 2021'de Angers'e transfer oldu. Ligue 1'de geçen sezon tam 35 karşılaşmaya çıkan, 3 kez de Fransa Kupası'nda forma giyen genç futbolcu, orta sahada özellikle defansif performansıyla dikkat çekiyor.