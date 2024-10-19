Trabzonspor - Başakşehir: 11'ler

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 14 puanla haftaya 5. sırada girdi.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Crespo, Keman, Serdar, Piatek.
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TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 16, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 32 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 12, Başakşehir'in de 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.
ŞENOL GÜNEŞ TARİHE GEÇİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'i konuk edecekleri karşılaşmayla, teknik direktörlük kariyerindeki 1000'inci maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam, bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye'de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçecek.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 14 puanla haftaya 5. sırada girdi.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Crespo, Keman, Serdar, Piatek.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 16, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 32 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 12, Başakşehir'in de 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.
ŞENOL GÜNEŞ TARİHE GEÇİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'i konuk edecekleri karşılaşmayla, teknik direktörlük kariyerindeki 1000'inci maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam, bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye'de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçecek.