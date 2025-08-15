15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Trabzonspor, Andre Almeida için teklif yükseltiyor!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Valencia'nın Portekizli oyuncusu Andre Almeida için teklifini bonuslarla 6 milyon Euro'ya çıkardı. Oyuncu transfere sıcak bakarken, kulüpler arasındaki fiyat farkı süreci tıkıyor.

15 Ağustos 2025 10:33 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 10:35
Haber: Sporx.com dış haberler
Trabzonspor, Andre Almeida için teklif yükseltiyor!
Süper Lig'e Kocaelispor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Orta saha takviyesi için öncelikli hedeflerden biri olan Andre Almeida transferinde kritik aşamaya gelindi.

Bordo-mavili yönetim, Valencia ile yürütülen pazarlıklarda teklifini bonuslarla birlikte 6 milyon Euro seviyesine yükseltti. Ancak İspanyol temsilcisi, 2022 yılında Benfica'dan 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu için aynı bedeli talep etmeye devam ediyor. Bu durum, transferde ilerleme sağlanmasını şu an için engelliyor.

TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR



Valencia'da bir süredir takımdan ayrı çalışan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Almeida'nın, Trabzonspor'un ilgisine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Ancak kulüpler arasındaki fiyat farkı, transferin önündeki en büyük engel konumunda. Bordo-mavililer, İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde taleplerinde esneklik göstermesini bekliyor.

Karadeniz ekibi, Almeida için fırsat kollarken, bir yandan da listedeki alternatif orta saha isimlerini sıcak tutuyor.

İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Valencia formasıyla şu ana kadar 94 resmi maça çıkan ve 4 gol, 10 asistlik performans sergileyen Andre Almeida, hem oyun görüşü hem de istikrarıyla dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor.

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun transferindeki düğümün kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
