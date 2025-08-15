Trabzonspor, Andre Almeida için teklif yükseltiyor!

Süper Lig'e Kocaelispor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.



Orta saha takviyesi için öncelikli hedeflerden biri olan Andre Almeida transferinde kritik aşamaya gelindi.





Bordo-mavili yönetim, Valencia ile yürütülen pazarlıklarda teklifini bonuslarla birlikte 6 milyon Euro seviyesine yükseltti. Ancak İspanyol temsilcisi, 2022 yılında Benfica'dan 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu için aynı bedeli talep etmeye devam ediyor. Bu durum, transferde ilerleme sağlanmasını şu an için engelliyor.





TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR

Valencia'da bir süredir takımdan ayrı çalışan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Almeida'nın, Trabzonspor'un ilgisine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Ancak kulüpler arasındaki fiyat farkı, transferin önündeki en büyük engel konumunda. Bordo-mavililer, İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde taleplerinde esneklik göstermesini bekliyor.





Karadeniz ekibi, Almeida için fırsat kollarken, bir yandan da listedeki alternatif orta saha isimlerini sıcak tutuyor.





İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR





Valencia formasıyla şu ana kadar 94 resmi maça çıkan ve 4 gol, 10 asistlik performans sergileyen Andre Almeida, hem oyun görüşü hem de istikrarıyla dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor.



2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun transferindeki düğümün kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.



