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2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

ŞANSAL BÜYÜKA

GÜRCAN BİLGİÇ

Trabzonspor'da uzun zamandır süren teknik direktör belirsizliği son buldu. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.Bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile yapılan anlaşmayı Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada; Abdullah Avcının bu sezon 5 Milyon TL, 2021-22'de 6,5 Milyon TL ve 2022-23'te 8,5 Milyon TL yıllık ücret alacağı belirtildi.Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Abdullah Avcı, Trabzonspor'a siyah-beyazlı takımdan daha düşük bir ücrete imza attığı için anlaşma gereği aradaki farklı Beşiktaş ödeyecek. Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 2020-2021 sezonu için 7 Milyon TL, 2021-2022 sezonu için de 5,5 Milyon TL ödeme yapacak."Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,Fırtına'nın yeni hocası Avcı, teknik ekibini 1 gün önceden antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için Trabzon'a gönderdi. Avcı'nın ekibinde Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan, Yaşar Çevikel ve Caner Erol var. Egemen Trabzonspor'da da forma giymişti.Kariyeri için yeni bir sayfa açan Abdullah Avcı, Trabzonspor'da milli takım arasını değerlendirmeye çalışacak. Ligin 9. haftasında sahasında BB Erzurum'u konuk edecek Karadeniz ekibi, böylece Abdullah Avcı yönetiminde de ilk maçına çıkacak. 57 yaşındaki teknik adamla beraber yeniden üst sıralar ve Türkiye Kupası hedefi için harekete geçilecek. Öte yandan Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış oldu.Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile anlaşan Avcı, kendi ekibine transfer için belirli hazırlıklar yapılmasını söyledi.Trabzonspor ile Abdullah Avcı arasında 3 yıllık anlaşma sağlandı. Hayırlı olsun. Abdullah Hoca, sistem adamıdır, uzun süreli çalışmayı sever. Ancak Trabzon'un değerli evladı Şenol Güneş'in 3 yıl kalamadığı Trabzonspor'da, Abdullah Hoca 3 yıl kalabilir mi, açıkçası bundan kuşkuluyum. Dilerim bu kuşkular boş çıkar.Trabzonspor yüksek karakter gösterdi. Kilit oyuncuları ya yoktu ya çok kötü oynadı ama takım olarak dik durmaya çalıştılar. Öne çıkan, çizgi halinde kalan Alanyaspor defansını da birkaç kez avladılar ama pozisyonları değerlendiremediler. Abdullah Avcı ile yeni bir döneme girecekler. Eğer Avcı, bu kriz dönemini "1-0 takımı" yapıp geçmeye çalışırsa şaşırmam. Kazanarak baskıdan kurtulup, sonrasında planlarını uygulamak istemesi gerekiyor.