Trabzonspor'a Southampton'dan üçü bir arada!

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililerde hedef Southampton'dan 3 isim.

calendar 05 Haziran 2025 08:21 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 08:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: Sporx.com
Trabzonspor'a Southampton'dan üçü bir arada!
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Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. 2023-24 sezonunda Southampton'dan kiralanan ve attığı gollerle taraftara kendini aşık eden Paul Onuachu konusunda girişimlerini sürdüren bordo-mavililer, aynı takımdan iki ismin daha peşine düştü.
 ARIBO İÇİN TEKLİF

Orta sahada forma giyen Joe Aribo'nun, Trabzonspor'dan bir teklif aldığı ve menajerine görüşmeleri başlatma izni verildiği öğrenildi. Kadroda revizyona gitmeyi hedefleyen Ada ekibinin, transfere engel olmayacağı ifade edildi.

SULEMANA'YA YAKIN TEMAS


Ayrıca kanat forvet oynayan Kamaldeen Sulemana'yı da gözüne kestiren Trabzonspor'un, Southampton'a paket teklif yapacağı iddiası güçlendi.

Onuachu için en fazla 5 milyon Euro'yu vermeye hazır olan Fırtına'nın, 3 oyuncuya önereceği rakam henüz netlik kazanmadı.


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