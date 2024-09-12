Trabzonspor'a müjde: 2.5 milyar TL

Sermaye Piyasası Kurulu, Trabzonspor'un bedelli sermaye artırımını onayladı. Trabzonspor, bu satıştan 2.5 milyar TL gelir elde etmeyi ve ekim ayında Bankalar Birliği'nden çıkmayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a müjde: 2.5 milyar TL
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12 Eylül 2024 22:55
Sermaye Piyasası Kurulu, Trabzonspor'un bedelli sermaye artırımını onayladı. Trabzonspor, bu satıştan 2.5 milyar TL gelir elde etmeyi ve ekim ayında Bankalar Birliği'nden çıkmayı hedefliyor.

Bu rakam gerçekleşirse Bankalar Birliği'ne olan borç ödenecek ve Trabzonspor yıllık yaklaşık 700 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulmuş olacak. Tek kalemde borcun yarısından fazlası da kapatılmış olacak.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"İlgide kayıtlı açıklamamızda Şirketimizin 10.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%200 bedelli) 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 26.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda SPK'nın 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı Haftalık Bülteni'nde, sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. Kamuoyuna duyurulur."



 
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