Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanıyor...
Sudinfo'da yer alan habere göre, Bordo-Mavililer, Trabzonlu ailenin Belçika'da yaşayan gurbetçi oğlu Cihan Çanak'ın transferi için Standard Liege ile anlaştı.
2 MİLYON EURO BONSERVİS, 750 BİN EURO BONUS
Haberde Belçika ekibinin, Trabzonspor'un 2 milyon euro ve 759 bin euroluk teklifini kabul ettiği belirtildi.
SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY
Anlaşmaya göre, Standard Liege'in, Çanak'ın bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.
Sudinfo'da yer alan habere göre, Bordo-Mavililer, Trabzonlu ailenin Belçika'da yaşayan gurbetçi oğlu Cihan Çanak'ın transferi için Standard Liege ile anlaştı.
2 MİLYON EURO BONSERVİS, 750 BİN EURO BONUS
Haberde Belçika ekibinin, Trabzonspor'un 2 milyon euro ve 759 bin euroluk teklifini kabul ettiği belirtildi.
SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY
Anlaşmaya göre, Standard Liege'in, Çanak'ın bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.