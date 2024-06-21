Trabzonspor'a gurbetçi yıldız! Anlaşma tamam

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın transferi için Standard Liege ile anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a gurbetçi yıldız! Anlaşma tamam
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21 Haziran 2024 14:37
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanıyor...

Sudinfo'da yer alan habere göre, Bordo-Mavililer, Trabzonlu ailenin Belçika'da yaşayan gurbetçi oğlu Cihan Çanak'ın transferi için Standard Liege ile anlaştı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS, 750 BİN EURO BONUS

Haberde Belçika ekibinin, Trabzonspor'un 2 milyon euro ve 759 bin euroluk teklifini kabul ettiği belirtildi.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Anlaşmaya göre, Standard Liege'in, Çanak'ın bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacağı ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI

Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.  

 
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