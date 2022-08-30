Trabzonspor'a 3 müjde birden

Yoğun maç trafiğinde sakatlık sıkıntıları yaşayan Trabzonspor 'da bu durum Galatasaray müsabakası öncesinde zirve yapmıştı.İlk 11'in en önemli isimlerinden tam 5 oyuncudan yoksun kalan Fırtına, haftayı yine puan kaybıyla kapattı. Şimdi gözler Ümraniyespor maçına döndü.Abdullah Avcı'nın eski yardımcısı Recep Uçar'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisine karşı 3 yıldızdan gelen haberler teknik heyete nefes aldıracak. Doku sakatlığı yaşayan ve Galatasaray karşısında riske edilmeyen Bakasetas'ın durumunun iyiye gittiği ve Ümraniyespor karşılaşmasına kadar hazır olacağı ifade edildi.Kas problemi nedeniyle sahalardan uzak kalan takımın maestrosu Marek Hamsik'in de bu hafta içerisinde takımla beraber çalışabileceği ifade edildi. İdman eksiği olan ve fiziksel anlamda takımın gerisinde kalan yıldız orta saha oyuncusu özel çalışmalarla müsabakaya hazır duruma getirilecek.MR'ı temiz çıkmasına karşın ağrıları olan Abdülkadir Ömür'ün de yine Ümraniye karşısında hazır bir şekilde sahada yer alması bekleniyor. 3 oyuncunun takıma dönüşüyle birlikte Trabzonspor ideal kadrosuna yaklaşabilecek. Kalede ise Galatasaray mücadelesinde olduğu gibi Taha Tepe'nin görev alacağı gelen haberler arasında.