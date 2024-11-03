Trabzon'da yoğun güvenlik önlemi!

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe karşılaşmasında seyircilerin sahaya girmemesi için önlem aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da yoğun güvenlik önlemi!
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03 Kasım 2024 17:43
Süper Lig'de kritik maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, bu karşılaşma için güvenliği en yükseğe çıkardı.

Emniyet Müdürlüğü, taraftarların stadyuma girmemesi için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Trabzon'da taraftarın sahaya girmemesi için alınan önlem:




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