Trabzon'da yoğun güvenlik önlemi!

Süper Lig'de kritik maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, bu karşılaşma için güvenliği en yükseğe çıkardı.
Emniyet Müdürlüğü, taraftarların stadyuma girmemesi için yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Trabzon'da taraftarın sahaya girmemesi için alınan önlem:
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, bu karşılaşma için güvenliği en yükseğe çıkardı.
Emniyet Müdürlüğü, taraftarların stadyuma girmemesi için yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Trabzon'da taraftarın sahaya girmemesi için alınan önlem: